Составить уравнений реакций. Р2О5 + Н2О, Н2О4 + Аl, Na2О + Н2О, SO3 + Н2О, ВаО + Н2О, CuО + Н2О, N2О5 +Н2О
Химия
Составить уравнений реакций. Р2О5 + Н2О, Н2О4 + Аl, Na2О + Н2О, SO3 + Н2О, ВаО + Н2О, CuО + Н2О, N2О5 +Н2О
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Р2О5 + Н2О = 2H3PO4 2) 6H2O + 2Al = 2Al(OH)3 + 3H2 3) Na2О + Н2О = 2NaOH 4) SO3 + Н2О = H2SO4 5) ВаО + Н2О = Ba(OH)2 6) CuО + Н2О = Cu(OH)2 7) N2О5 +Н2О = 2HNO3
Гость:
Р2О5 + 3 Н2О = 2 Н3РО4 - ортофорфорная кислота 2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2↑ Na2O + H2O = 2NaOH SO3 + H2O(хол.) = H2SO4(разб.) BaO + H2O = Ba(OH)2 CuO + 2NaOH + H2O = Na2(Cu(OH)4) N2O5 + H2O = 2HNO3
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