Определить, чему равна цена деления мензурки, если соседние значения, указанные на шкале 100 и 150 мл, а чисто делений между ними 20.
Физика
Определить, чему равна цена деления мензурки, если соседние значения, указанные на шкале 100 и 150 мл, а чисто делений между ними 20.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цена деления мензурки [latex]\bf = \frac{V_2-V_1}{n_D_E_\Lambda} [/latex] Цена деления мензурки [latex]\bf = \frac{150-100}{20}=2,5 \frac{_M_\Lambda}{_D_E_\Lambda} [/latex]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обществознание
По материалам учебника(любого) составите краткий список Собственных имён знаменитых людей и названий исторических событий
Литература
Алгебра
Укажите все способы, какими можно разложить три яблока в две вазы (учтите при этом случаи, кошда одна из ваз окажется пустой). пожалуйста дайте тол...