Определить, чему равна цена деления мензурки, если соседние значения, указанные на шкале 100 и 150 мл, а чисто делений между ними 20.

Физика

Определить, чему равна цена деления мензурки, если соседние значения, указанные на шкале 100 и 150 мл, а чисто делений между ними 20.

Автор: Гость