Определить, чему равна цена деления мензурки, если соседние значения, указанные на шкале 100 и 150 мл, а чисто делений между ними 20.

Физика
Определить, чему равна цена деления мензурки, если соседние значения, указанные на шкале 100 и 150 мл, а чисто делений между ними 20.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цена деления мензурки [latex]\bf = \frac{V_2-V_1}{n_D_E_\Lambda} [/latex] Цена деления мензурки [latex]\bf = \frac{150-100}{20}=2,5 \frac{_M_\Lambda}{_D_E_\Lambda} [/latex]
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