Укажите все способы, какими можно разложить три яблока в две вазы (учтите при этом случаи, кошда одна из ваз окажется пустой). пожалуйста дайте только ответ (сверить)

Алгебра

Укажите все способы, какими можно разложить три яблока в две вазы (учтите при этом случаи, кошда одна из ваз окажется пустой). пожалуйста дайте только ответ (сверить)

Автор: Гость