Укажите все способы, какими можно разложить три яблока в две вазы (учтите при этом случаи, кошда одна из ваз окажется пустой). пожалуйста дайте только ответ (сверить)
Алгебра
Укажите все способы, какими можно разложить три яблока в две вазы (учтите при этом случаи, кошда одна из ваз окажется пустой). пожалуйста дайте только ответ (сверить)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-2 2-1 3-0 0-3 вот так
Гость:
первая ваза-2,вторая ваза-1 первая ваза-1,вторая ваза-2 первая ваза-3,вторая ваза-0 первая ваза-0,вторая ваза-3 всего 4 решения
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