чему ровна масса осадка, выделившегося при взаимодействии 100г 10%-ного раствора серной кислоты с раствором, содержащим 23 г хлорида бария

Гость: Гость:

H2SO4+BaCl2=BaSO4+2HCl 1)Находим массу чистого(H2SO4) - 100*0,1=10 г. 2)Находим количество вещества (H2SO4) - 10:(2+32+64)=10:98=0,10 моль 3)Находим количество вещества (BaCl2) - 23:(137+71)=0,11 моль; Решаем задачу по недостатку: H2SO4 находится в недостатке, отсюда n(H2SO4):n(BaSO4)=1:1, отсюда следует, что n(BaSo4)=0,10 моль Находим массу (BaSO4) - 0,10*(137+32+64)=0,10*233=23,3 г.