Мне надо определить общюю закономерность размещения отрослей промышленности Китая
Українська література
Мне надо определить общюю закономерность размещения отрослей промышленности Китая
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Гость:
1Газовая промышленность 2Металлургия 3Машиностроение 4Химическая промышленность. 5Легкая промышленность – традиционная промышленность Китая.
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