От двух пристаней, расстояние между которыми 350 км, в 11 часов отправились навстречу друг другу два теплохода. Средняя скорость первого-32км/ч, средняя скорость второго-38км/ч.В какое время теплоходы встретятся?
Математика
От двух пристаней, расстояние между которыми 350 км, в 11 часов отправились навстречу друг другу два теплохода. Средняя скорость первого-32км/ч, средняя скорость второго-38км/ч.В какое время теплоходы встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость сближения 32+38 = 70 км. ч встретяться через 350 км / 70 км.ч = 5 часов встретяться в 11 ч. + 5 ч. = 16 часов.
Гость:
1)скорость сближения 32+38=70 км/час 2)через сколько встретятся? 350:70=5 часов 3)в какое время встретятся? 11+5=16 часов(4 часа дня)
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