От двух пристаней, расстояние между которыми 350 км, в 11 часов отправились навстречу друг другу два теплохода. Средняя скорость первого-32км/ч, средняя скорость второго-38км/ч.В какое время теплоходы встретятся?

Математика

От двух пристаней, расстояние между которыми 350 км, в 11 часов отправились навстречу друг другу два теплохода. Средняя скорость первого-32км/ч, средняя скорость второго-38км/ч.В какое время теплоходы встретятся?

Автор: Гость