В магазине канцтоваров тетрадки стоят 20 рублей, но при покупки четырех тетрадок пятую покупатель получает в подарок. Какое наибольшее число тетрадок можно приобрести за 250 рублей?

Алгебра

В магазине канцтоваров тетрадки стоят 20 рублей, но при покупки четырех тетрадок пятую покупатель получает в подарок. Какое наибольшее число тетрадок можно приобрести за 250 рублей?

Автор: Гость