В магазине канцтоваров тетрадки стоят 20 рублей, но при покупки четырех тетрадок пятую покупатель получает в подарок. Какое наибольшее число тетрадок можно приобрести за 250 рублей?
Алгебра
В магазине канцтоваров тетрадки стоят 20 рублей, но при покупки четырех тетрадок пятую покупатель получает в подарок. Какое наибольшее число тетрадок можно приобрести за 250 рублей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250-10=240 240:20=12 12:4=3 12+3=15
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