Решите задачу,составив уравнение. В корзине 3,15 кг хурмы,груш и яблок. Масса груш в 2 раза больше, чем масса хурмы, а масса яблок в 2 раза больше,чем масса груш.Сколько килограммов хурмы в корзине? груш? яблок?
Математика
Решите задачу,составив уравнение. В корзине 3,15 кг хурмы,груш и яблок. Масса груш в 2 раза больше, чем масса хурмы, а масса яблок в 2 раза больше,чем масса груш.Сколько килограммов хурмы в корзине? груш? яблок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
хурма- х яблока- 4х груши- 2х х+2х+4х= 3.15 7х=3.15 х= 3,15/7 х=0,45кг - хурма 2х= 0,45*2=0,9кг - груши 4х=0,45*4=1,8кг - яблока Ответ: 0,45кг - хурма 0,9кг - груши 1,8кг - яблока
Гость:
Х кг-хурма 2Х кг груши 2*2Х кг -яблоки Х+2Х+4Х=3,15 7Х=3,15 Х=3,15:7 Х=0,45кг-хурма 2*0,45=0,9кг-груши 4*0,45=1,8кг-яблоки
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