Решите задачу,составив уравнение. В корзине 3,15 кг хурмы,груш и яблок. Масса груш в 2 раза больше, чем масса хурмы, а масса яблок в 2 раза больше,чем масса груш.Сколько килограммов хурмы в корзине? груш? яблок?

Математика

Решите задачу,составив уравнение. В корзине 3,15 кг хурмы,груш и яблок. Масса груш в 2 раза больше, чем масса хурмы, а масса яблок в 2 раза больше,чем масса груш.Сколько килограммов хурмы в корзине? груш? яблок?

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