решите такую задачу.Катер двигаясь против течения за 6 часов прошёл 177.6.Наидите собственную скорость катера если скорость течения равна 2.8 км ч
Математика
решите такую задачу.Катер двигаясь против течения за 6 часов прошёл 177.6.Наидите собственную скорость катера если скорость течения равна 2.8 км ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
177,6/6=29,6км/ч скорость катера против течения 29,6+2,8=32,4км/ч собственная скорость катера
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