решите такую задачу.Катер двигаясь против течения за 6 часов прошёл 177.6.Наидите собственную скорость катера если скорость течения равна 2.8 км ч

Математика

решите такую задачу.Катер двигаясь против течения за 6 часов прошёл 177.6.Наидите собственную скорость катера если скорость течения равна 2.8 км ч

Автор: Гость