С какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать соляная кислота: а) NaNo б) Na O в) Zn (OH) г) SO 3 2 2 2
Химия
С какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать соляная кислота: а) NaNo б) Na O в) Zn (OH) г) SO 3 2 2 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
б) г)
Гость:
конечно же ответ- б и г , ну тут же и так все яссно посмотри таблицы растворимости и определи , вот и все
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