сочинение на тему какой бы я хотел видеть свою школу
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сочинение на тему какой бы я хотел видеть свою школу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я хотел бы видеть свою школу чтоб она была красивой чистой. Чтоб не было врагов и двоишников. Чтоб было много конкурсов. Чтоб было много умных учителей
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