Два комбайна убрали поле за 4 дня.За сколько деней мог убрать поле каждый комбайн , если одному из них для выполнения этой работы потребовалось бы на 6 дней меньше чем другому???
Математика
Два комбайна убрали поле за 4 дня.За сколько деней мог убрать поле каждый комбайн , если одному из них для выполнения этой работы потребовалось бы на 6 дней меньше чем другому???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Пусть скорость первого комбайна - a скорость второго комбайна - b Объём работы - x Найти надо: x/a и x/b По условию: x = 4(a+b) x/a - x/b = 6 1 = 4(a/x + b/x) x/a - x/b = 6 Для удобства переобозначим: x/a = t, x/b = k 1 = 4(1/t + 1/k) t - k = 6 tk = 4k + 4t t = k+6 k(k+6) = 4k + 4(k+6) k^2 + 6k = 4k + 4k + 24 k^2 - 2k - 24 = 0 k1 = -4 - посторонний корень, т.к. отрицательный k2 = 6 Ответ: k = 6, t = 12.
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