Два комбайна убрали поле за 4 дня.За сколько деней мог убрать поле каждый комбайн , если одному из них для выполнения этой работы потребовалось бы на 6 дней меньше чем другому???

Математика

Два комбайна убрали поле за 4 дня.За сколько деней мог убрать поле каждый комбайн , если одному из них для выполнения этой работы потребовалось бы на 6 дней меньше чем другому???

Автор: Гость