Змей Горыныч решил навестить Чудо-Юдо о семи головах. За 4 часа он пролетел расстояние,равное 1/3 часть оставшегося пути. Сколько всего времени потребуется Змею Горынычу,чтобы долететь до своего зловредного друга?Ответ не 12 ч...

Математика

Змей Горыныч решил навестить Чудо-Юдо о семи головах. За 4 часа он пролетел расстояние,равное 1/3 часть оставшегося пути. Сколько всего времени потребуется Змею Горынычу,чтобы долететь до своего зловредного друга?Ответ не 12 часов.

Автор: Гость