Змей Горыныч решил навестить Чудо-Юдо  о семи головах. За 4 часа он пролетел расстояние,равное 1/3 часть оставшегося пути. Сколько всего времени потребуется Змею Горынычу,чтобы долететь до своего зловредного друга?Ответ не 12 ч...

Математика
Змей Горыныч решил навестить Чудо-Юдо  о семи головах. За 4 часа он пролетел расстояние,равное 1/3 часть оставшегося пути. Сколько всего времени потребуется Змею Горынычу,чтобы долететь до своего зловредного друга?Ответ не 12 часов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4 х 3 = 12 (часов) - время, за которое Змей Горыныч пролетит оставшийся путь. 2) 12 + 4 = 16 (часов) - всего времени понадобится Змею Горынычу.
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