3. Дан следующий алгоритм: пока впереди не край повторять нц поворот кц При каком исходном положении графического исполнителя данный алгоритм зациклится?
Экономика
3. Дан следующий алгоритм: пока впереди не край повторять нц поворот кц При каком исходном положении графического исполнителя данный алгоритм зациклится?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если его поставить так, чтоб краев рядом не было, куда-нибудь в центр. Тогда он всегда будет вертется
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