В футболе команда получает з а победу 3 очка, за ничью 1 очко, а за порожение 0 очков. Команда сыграла 38 матчей и получила 80 очков. Какое наибольшее число раз эта команда могла проиграть ?

Гость: Гость:

за победу дают 3 очка следовтельно,чтобы узнать сколько команда могла проиграть больше всего матчей надо,посчитать максисальное количество побед и оставшиеся очки посчитать как ничьи. потом сложить количество побед и ничьих и из 38 матчей вычесть их сумму: 80 делить на3=26 побед и остается еще 2очка эти 2 очка=2 ничьим 26+2=28 матчей 38-28=10 матчей 10поражений