на планете альфа живут только божьи коровки и у каждой из них на спинке в два раза больше точек чем ей лет . Десятилетняя Сима живет на этой планете с мамой и папой . Мама младше папы на 3 года и у нее на спине 66 точек сколько...
Математика
на планете альфа живут только божьи коровки и у каждой из них на спинке в два раза больше точек чем ей лет . Десятилетняя Сима живет на этой планете с мамой и папой . Мама младше папы на 3 года и у нее на спине 66 точек сколько точех у всех троих вместе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сима - 10* 2=20 (точек) мама - 66/2=33 года (маме) 33+3=36 лет папе 33+36= 69 лет папе и маме 69*2+20=158 точек у всех троих
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