на планете альфа живут только божьи коровки и у каждой из них на спинке в два раза больше точек чем ей лет . Десятилетняя Сима живет на этой планете с мамой и папой . Мама младше папы на 3 года и у нее на спине 66 точек сколько...

Математика

на планете альфа живут только божьи коровки и у каждой из них на спинке в два раза больше точек чем ей лет . Десятилетняя Сима живет на этой планете с мамой и папой . Мама младше папы на 3 года и у нее на спине 66 точек сколько точех у всех троих вместе

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