пчеловод юра нарисовал пчелиные соты, потом соединил центры всех соседних шестиугольников отрезками, а сами соты стер. Какой рисунок у него получился?
Математика
пчеловод юра нарисовал пчелиные соты, потом соединил центры всех соседних шестиугольников отрезками, а сами соты стер. Какой рисунок у него получился?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
получился рисунок из правильных треугольников
Гость:
получился рисунок из треугольников, а если брать по 4 соседних соты, то из ромбов
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