Турист выехал на мопеде из пункта M в пункт N со скоростьб 50 км.Через 24 минуты после отправления из M его скорость снизилась на 10 км.ч ,так как дорога пошла в гору.В результате турист прибыл в N на 18 минут позже,чем предпол...
Алгебра
Турист выехал на мопеде из пункта M в пункт N со скоростьб 50 км.Через 24 минуты после отправления из M его скорость снизилась на 10 км.ч ,так как дорога пошла в гору.В результате турист прибыл в N на 18 минут позже,чем предполагалось.Сколько километров проехал турист?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 мин.=0,4 ч. 18 мин.=0,3 ч. 1) 50-10=40 (км/ч) - сниженная скорость 2) 50*0,4=20 (км) - проехал за 24 минуты Пусть х часов - запланированное время на дорогу, тогда путь должен был составить 50х км. Со скоростью 40 км/ч турист проехал (50х-20) км, время, потраченное на оставшуюся дорогу, (50х-20)/40 или (50х-20)/50+0,3 часа. Составим и решим уравнение: (50х-20)/40=(50х-20)/50+0,3 |*200 5(50x-20)=4(50x-20)+60 250х-100=200х-80+60 250х-200х=100-20 50х=80 х=80:50 х=1,6 50х=50*1,6=80 Ответ: турист проехал 80 километров.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Экономика
решите предыдущую задачу учитывая возможности одинаково возраста саши и маши. в таком случае может быть получен ответ саша и маша ровесники