Турист выехал на мопеде из пункта M в пункт N со скоростьб 50 км.Через 24 минуты после отправления из M его скорость снизилась на 10 км.ч ,так как дорога пошла в гору.В результате турист прибыл в N на 18 минут позже,чем предпол...

Алгебра

Турист выехал на мопеде из пункта M в пункт N со скоростьб 50 км.Через 24 минуты после отправления из M его скорость снизилась на 10 км.ч ,так как дорога пошла в гору.В результате турист прибыл в N на 18 минут позже,чем предполагалось.Сколько километров проехал турист?

Автор: Гость