Составить 5-6 предложений

1) Из земли виднелся маленький зеленый побег в котором трудно было узнать будущую красавицу-березку. 2)Пройдет еще месяц,и голые ветки этого деревца покроютя пышной листвой.3)Повсюду стоял дивный аромат-в садах зацвели вишневые деревья.4)Рядом с могучим дубом появилась его маленькая копия-это школьники посадили,чтобы деревьев было больше.5)От прекрасной сосны остался лишь сухой ствол-деревья,как и люди,когда-нибудь умирают.

Гость: Гость:

я живу в деревне вместе бабушкой. По вчерам я гуляю по окрестностям старых заброщеный домов которые находятся в конце деревни. Ночью вместе с друзьями мы забираемся в заброшенный дом и чувствуем опасность и как под ногами хрустнула доска. Но в конце концов наступает утро, восходит солнце и мне станивиться радостно.