1)Помогите составить алгоритм ,по которому на компе будет происходить следующее : в переменную S вводится возраст Саши, в переменную М вводится возраст Маши. В качестве результата на экран выводится фраза "Саша старше Маши " ил...

Экономика

1)Помогите составить алгоритм ,по которому на компе будет происходить следующее : в переменную S вводится возраст Саши, в переменную М вводится возраст Маши. В качестве результата на экран выводится фраза "Саша старше Маши " или "Маша старше Саши" 2)Решить задачу, учитывая возможность одинаково возраста Саши и Маши в таком случае может быть получен ответ : "Саша и Маша ровестники"

Автор: Гость