1)Помогите составить алгоритм ,по которому на компе будет происходить следующее : в переменную S вводится возраст Саши, в переменную М вводится возраст Маши. В качестве результата на экран выводится фраза "Саша старше Маши " ил...
Экономика
1)Помогите составить алгоритм ,по которому на компе будет происходить следующее : в переменную S вводится возраст Саши, в переменную М вводится возраст Маши. В качестве результата на экран выводится фраза "Саша старше Маши " или "Маша старше Саши" 2)Решить задачу, учитывая возможность одинаково возраста Саши и Маши в таком случае может быть получен ответ : "Саша и Маша ровестники"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не знаю в каком виде это должно быть 1 ввод возрастов 2 если S>M то пишем "Саша старше Маши " 3 иначе если S=M то пишем "Саша и Маша ровестники" 4 иначе пишем "Маша старше Саши" в первом задании нет строчки 3
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