Цена товара повысилась 84руб до 109,2руб.На сколько % повысилась цена товара

Математика
Цена товара повысилась 84руб до 109,2руб.На сколько % повысилась цена товара
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84 р - 100%, а 109,2 р - х%; х=(109,2*100):84=130. 130-100=30. Цена повысилась на 30%  
Гость:
Надо найти сколько процентов состовляет 109,2 от 84 руб. Для этого составим схемку 109,2-х 84-100% х = 100*109,2:84 = 130% 130%-100% = 30% ответ: повысилась на 30%
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