Допоможіть написати фразеологізми зі словом *лиса*

Қазақ тiлi
Допоможіть написати фразеологізми зі словом *лиса*
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
хоч на лисині - немає місця для чого-небудь, ніде робити щось;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите просклонять числительное 8
Ответить
Русский язык
написать однокоренные слова к словам борьба ,мир,сор.
Ответить
Математика
а) Поп приказал поставить вокруг огорода изгородь прямоугольной формы. Длина огорода 50м, ширина 35м. Найди длину изгороди, которую должен поставит...
Ответить
Алгебра
Сначала футболка стоила 900 рублей. На распродаже её цена снизилась на 16%. Сколько рублей стала стоить футболка после скидки???
Ответить
Алгебра
Расстояние 210 км катер проходит по течению реки на 4 часа быстрее,чем против течения. Определите собственную скорость катера,если известно,что ско...
Ответить