Допоможіть написати фразеологізми зі словом *лиса*
Қазақ тiлi
Допоможіть написати фразеологізми зі словом *лиса*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
хоч на лисині - немає місця для чого-небудь, ніде робити щось;
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