Помогите просклонять числительное 8

И.п. Восемь Р.п.Восьми Д.п.Восьми В.п Восемь Т.п.восемью П.п. о восьми

Гость: Гость:

Им. п. - сколько? - восемь Р.п -(нет) скольки? - восьми Д.п - (даю) сколько? - восьми В.п. - (вижу) сколько? - восемь Т.п - (творю) сколькими? - восемью П.п - (думаю) о скольких? - о восьми