Помогите просклонять числительное 8
Русский язык
Помогите просклонять числительное 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п. Восемь Р.п.Восьми Д.п.Восьми В.п Восемь Т.п.восемью П.п. о восьми
Гость:
Им. п. - сколько? - восемь Р.п -(нет) скольки? - восьми Д.п - (даю) сколько? - восьми В.п. - (вижу) сколько? - восемь Т.п - (творю) сколькими? - восемью П.п - (думаю) о скольких? - о восьми
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
а) Поп приказал поставить вокруг огорода изгородь прямоугольной формы. Длина огорода 50м, ширина 35м. Найди длину изгороди, которую должен поставит...
Алгебра
Сначала футболка стоила 900 рублей. На распродаже её цена снизилась на 16%. Сколько рублей стала стоить футболка после скидки???
Алгебра
Расстояние 210 км катер проходит по течению реки на 4 часа быстрее,чем против течения. Определите собственную скорость катера,если известно,что ско...