Помогите просклонять числительное 8

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Помогите просклонять числительное 8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п. Восемь Р.п.Восьми Д.п.Восьми В.п Восемь Т.п.восемью П.п. о восьми 
Гость:
Им. п. - сколько? - восемь Р.п -(нет) скольки? - восьми Д.п - (даю) сколько? - восьми В.п. - (вижу) сколько? - восемь Т.п - (творю) сколькими? - восемью П.п - (думаю) о скольких? - о восьми  
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