Пожалуйста помогите! В салоне самолета ряды пассажирских сидений имебт номера от 1 до 25, но номер 13 пропущен. В пятнадцатом ряду, где находится аварийный выход, только 4 места, а во всех остальных рядах по 6 мест. Сколько все...
Математика
Пожалуйста помогите! В салоне самолета ряды пассажирских сидений имебт номера от 1 до 25, но номер 13 пропущен. В пятнадцатом ряду, где находится аварийный выход, только 4 места, а во всех остальных рядах по 6 мест. Сколько всего пассажирских мест в самолете? а)120 б)138 в)142 г)144 д)150
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23*6=138+4=142 Ответ: 142
Гость:
Пожалуйста помогите! В салоне самолета ряды пассажирских сидений имебт номера от 1 до 25, но номер 13 пропущен. В пятнадцатом ряду, где находится аварийный выход, только 4 места, а во всех остальных рядах по 6 мест. Сколько всего пассажирских мест в самолете? а)120 б)138 в)142 г)144 д)150 Решение 1) определим количество рядов в салоне: 25-1(13)=24 2) определим количество полных рядов в салоне: 24-1(15)=23 3) определим количество мест в пассажирском салоне: 23*6+1*4=142 Ответ: в) 142
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