текст-розповідь про вишивку 5-7 речень

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текст-розповідь про вишивку 5-7 речень
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вишивкою прикрашають такі речі як:сорочки,спідниці,скатертини,та деякі інші елементи інтер'єру.Здавна люди вірили,що вишивка захищає їх від темних сил.Тому вишивали речі різними символами та візерунками.У кожного візерунку було своє значення.Також у різних народів були свої окремі вишивки. 
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