1).Выпишите существительные с прилагательными. 1.Широкий полосой к реке сбегает сад,осыпаны душистым белым цветом как снегом старые в нём яблони стоят,дыша знакомым мне и ласковым приветом.(Д.Садовников.)2.Бурей вчера уронила с...
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1).Выпишите существительные с прилагательными. 1.Широкий полосой к реке сбегает сад,осыпаны душистым белым цветом как снегом старые в нём яблони стоят,дыша знакомым мне и ласковым приветом.(Д.Садовников.)2.Бурей вчера уронила сосну в быструю речку упала она.Смотрятся ветви с тоской в глубину,травы кивают ей с тёмного дна.Рябью лазурной играет вода,лес пробуждается в блеске лучей только сосне не поднять никогда гордой вершины своей!(Г.Галина.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
широкой полосой, душистым белым цветом, старые яблони, знакомым и ласковым приветом в быструю речку, с тёмного дна, рябью лазурной, гордой вершины
Гость:
широкой полосой, душистым белым цветом, старые яблони, знакомым и ласковым приветом,в быструю речку, с тёмного дна, рябью лазурной, гордой вершины
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