найдите 12 член арифметической прогрессии 56;50;44;... .
Алгебра
найдите 12 член арифметической прогрессии 56;50;44;... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a1=56 a2=50 a3=44 Найдем d d==50 -56=-6 Найдем 12 член [latex]a_n=a_1+(n-1)d a12=56+(12-1)*(-6)=56-66=-10 Ответ - 10
Гость:
а1=56, а2=50, d=a2-a1=50-56=-6 an=a1+(n-1)d a12=56+ 11 * (-6) a12= -10
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