при разложении карбоната кальция образуется 2,24 литра углекислого газа . найти массу карбоната кальция.
Химия
при разложении карбоната кальция образуется 2,24 литра углекислого газа . найти массу карбоната кальция.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaCO3=CO2+CaO Находим количество вещества (CO2) - 2,24:22,4=0,1 моль n(CaCO3):n(CO2)=1:1, отсюда следует, что: n(CaCO3)=0,1 моль Находим массу CaCO3: 0,1*(40+12+48)=0,1*100=10 г.
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