электрическая цепь состоит из двух проводников с соединенными параллельно сопротивлениями 5 Ом и 10 Ом,соответственно.Нарисуйте схему цепи и определите ее общее сопротивление.
Физика
электрическая цепь состоит из двух проводников с соединенными параллельно сопротивлениями 5 Ом и 10 Ом,соответственно.Нарисуйте схему цепи и определите ее общее сопротивление.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|------ 5 ом-----| ---| |------ |------10 om----| общее сопротивление R 1/R=1/r1+1/r2 R=r1*r2/(r1+r2)=5*10/5+10=50/15=3.333333333333333= 3.3 Ом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Даны числа: 1.1/2( Одна целая.одна вторая); 1.1/4(Одна целая одна четвёртая); 5/4(пять четвёртых); 1.1.5 (одна целая одна пятая); 1.3/12 (одна цела...
Английский язык
вставь пропущенные слова am is are can has. I think Roo ... king and funny. They ... speak English. My friends ... from USA. Bob ... a new player. ...
Геометрия
Гипотенуза АС равнобедренного прямоугольного треугольника АВС лежит в плоскости альфа,угол между плоскостью треугольника и плоскостью альфа равен 3...
Русский язык