электрическая цепь состоит из двух проводников с соединенными параллельно сопротивлениями 5 Ом и 10 Ом,соответственно.Нарисуйте схему цепи и определите ее общее сопротивление.

Физика

электрическая цепь состоит из двух проводников с соединенными параллельно сопротивлениями 5 Ом и 10 Ом,соответственно.Нарисуйте схему цепи и определите ее общее сопротивление.

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