Даны числа: 1.1/2( Одна целая.одна вторая); 1.1/4(Одна целая одна четвёртая); 5/4(пять четвёртых); 1.1.5 (одна целая одна пятая); 1.3/12 (одна целая 3 двенадцатых); 1.1/25 (одна целая 1 двадцать пятых); 1,025; 1,250; 1,52. Выпи...
Математика
Даны числа: 1.1/2( Одна целая.одна вторая); 1.1/4(Одна целая одна четвёртая); 5/4(пять четвёртых); 1.1.5 (одна целая одна пятая); 1.3/12 (одна целая 3 двенадцатых); 1.1/25 (одна целая 1 двадцать пятых); 1,025; 1,250; 1,52. Выпишите те из них, которые а) равны 1,25 б)меньше 1,25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) равны 1,25 1 1/4 ; 5/4 ; 1 3/12 ; 1,250 б) меньше 1,25 1 1/5 ; 1 1/25 ; 1,025
Гость:
а)пять четвертых,одна целая одна четвертая,1,250,одна целая три двенадцатых. б)1,025
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