Даны числа: 1.1/2( Одна целая.одна вторая); 1.1/4(Одна целая одна четвёртая); 5/4(пять четвёртых); 1.1.5 (одна целая одна пятая); 1.3/12 (одна целая 3 двенадцатых); 1.1/25 (одна целая 1 двадцать пятых); 1,025; 1,250; 1,52. Выпи...

Математика

Даны числа: 1.1/2( Одна целая.одна вторая); 1.1/4(Одна целая одна четвёртая); 5/4(пять четвёртых); 1.1.5 (одна целая одна пятая); 1.3/12 (одна целая 3 двенадцатых); 1.1/25 (одна целая 1 двадцать пятых); 1,025; 1,250; 1,52. Выпишите те из них, которые а) равны 1,25 б)меньше 1,25

Автор: Гость