составить рассказ со словами товарищ,рыбалка,луч солнца,лещ,ёрш,ландыш,глушь

Решили мы с товарищем лещей наловить. Встали рано, с первыми лучами солнца, и отправились на рыбалку к дальнему озеру. Дорога пролегала через лесную глушь. Вот вышли на поляну, где росли ландыши. А где же озеро? Заблудились! Вернулись домой к вечеру, не поймав даже маленького ерша.

Гость: Гость:

Как-то раз мы с товарищем пошли на рыбалку. Место выбрали глухое возле маленького озера. Луч солнца осветивший наше местечко остановился на одном большом ландыше. Мой товарищ пошёл его осмотреть повнимательней,а я в это время оснался на месте,я остался продолжать рыбачить.И вдруг у меня клюнуло сначала я вытащил из озерца большого леща,а потом маленького ёршика.