составить рассказ со словами товарищ,рыбалка,луч солнца,лещ,ёрш,ландыш,глушь
Русский язык
составить рассказ со словами товарищ,рыбалка,луч солнца,лещ,ёрш,ландыш,глушь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решили мы с товарищем лещей наловить. Встали рано, с первыми лучами солнца, и отправились на рыбалку к дальнему озеру. Дорога пролегала через лесную глушь. Вот вышли на поляну, где росли ландыши. А где же озеро? Заблудились! Вернулись домой к вечеру, не поймав даже маленького ерша.
Гость:
Как-то раз мы с товарищем пошли на рыбалку. Место выбрали глухое возле маленького озера. Луч солнца осветивший наше местечко остановился на одном большом ландыше. Мой товарищ пошёл его осмотреть повнимательней,а я в это время оснался на месте,я остался продолжать рыбачить.И вдруг у меня клюнуло сначала я вытащил из озерца большого леща,а потом маленького ёршика.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
электрическая цепь состоит из двух проводников с соединенными параллельно сопротивлениями 5 Ом и 10 Ом,соответственно.Нарисуйте схему цепи и опреде...
Математика
Даны числа: 1.1/2( Одна целая.одна вторая); 1.1/4(Одна целая одна четвёртая); 5/4(пять четвёртых); 1.1.5 (одна целая одна пятая); 1.3/12 (одна цела...
Английский язык
вставь пропущенные слова am is are can has. I think Roo ... king and funny. They ... speak English. My friends ... from USA. Bob ... a new player. ...
Геометрия
Гипотенуза АС равнобедренного прямоугольного треугольника АВС лежит в плоскости альфа,угол между плоскостью треугольника и плоскостью альфа равен 3...