два поезда выехали одновременно в одном направлении из двух городов.и через 3 часа первый поезд догнал второй. чему равно расстояние между городами.если скорость поездов 95км/ч и 80км/ч?

Алгебра

два поезда выехали одновременно в одном направлении из двух городов.и через 3 часа первый поезд догнал второй. чему равно расстояние между городами.если скорость поездов 95км/ч и 80км/ч?

Автор: Гость