два поезда выехали одновременно в одном направлении из двух городов.и через 3 часа первый поезд догнал второй. чему равно расстояние между городами.если скорость поездов 95км/ч и 80км/ч?
Алгебра
два поезда выехали одновременно в одном направлении из двух городов.и через 3 часа первый поезд догнал второй. чему равно расстояние между городами.если скорость поездов 95км/ч и 80км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 95+80 = 175 км/ч общая скорость 2)175 х 3 = 525 км расстояние между городами .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Физика
электрическая цепь состоит из двух проводников с соединенными параллельно сопротивлениями 5 Ом и 10 Ом,соответственно.Нарисуйте схему цепи и опреде...
Математика
Даны числа: 1.1/2( Одна целая.одна вторая); 1.1/4(Одна целая одна четвёртая); 5/4(пять четвёртых); 1.1.5 (одна целая одна пятая); 1.3/12 (одна цела...