два поезда выехали одновременно в одном направлении из двух городов.и через 3 часа первый поезд догнал второй. чему равно расстояние между городами.если скорость поездов 95км/ч и 80км/ч?

Алгебра
два поезда выехали одновременно в одном направлении из двух городов.и через 3 часа первый поезд догнал второй. чему равно расстояние между городами.если скорость поездов 95км/ч и 80км/ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 95+80 = 175 км/ч общая скорость 2)175 х 3 = 525 км расстояние между городами .
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