почему самый верхний горизонт почвы как правило тёмный
География
почему самый верхний горизонт почвы как правило тёмный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что там гумус а гумус это удобрение
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