какое расстояние проедет легковая машина за 4 часа, если скорость легковой машины 74,8 километров в час?
Математика
какое расстояние проедет легковая машина за 4 часа, если скорость легковой машины 74,8 километров в час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
какое расстояние проедет легковая машина за 4 часа, если скорость легковой машины 74,8 километров в час? Решение S=V*t, где V=74,8 км/час t=4 час тогда S=74,8*4=299,2 км
Гость:
S=V*t; V=74,8 км/час; t=4 час; S=74,8*4=299,2( км ). Ответ:299,2 км.
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