а) Поп приказал поставить вокруг огорода изгородь прямоугольной формы. Длина огорода 50м, ширина 35м. Найди длину изгороди, которую должен поставить Балда. б) Волшебный сад колдуна Черномора имеет форму прямоугольника. Сад ок...
Математика
а) Поп приказал поставить вокруг огорода изгородь прямоугольной формы. Длина огорода 50м, ширина 35м. Найди длину изгороди, которую должен поставить Балда. б) Волшебный сад колдуна Черномора имеет форму прямоугольника. Сад окружает кованая ограда длиной 2800м. Ширина сада 600м. Найди длину волшебного сада Черномора.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (50+35)х2 =170 метров длина сада 2) 600х2 = 1200 м две ширины сада 2800 - 1200 = 1600 м две длины сада 1600 : 2 = 800 м длина сада
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