Сначала футболка стоила 900 рублей. На распродаже её цена снизилась на 16%. Сколько рублей стала стоить футболка после скидки???
Алгебра
Сначала футболка стоила 900 рублей. На распродаже её цена снизилась на 16%. Сколько рублей стала стоить футболка после скидки???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Футболка стала стоить 756 рублей, т.к. 16% cкидка составила 144 рубля (900*16)/100=144рубля скидка
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