Расстояние 210 км катер проходит по течению реки на 4 часа быстрее,чем против течения. Определите собственную скорость катера,если известно,что скорость течения реки равна 3км/ч
Алгебра
Расстояние 210 км катер проходит по течению реки на 4 часа быстрее,чем против течения. Определите собственную скорость катера,если известно,что скорость течения реки равна 3км/ч
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Гость:
210:3=709км\ч)-собственная скорость катера
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