написать однокоренные слова к словам борьба ,мир,сор.
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написать однокоренные слова к словам борьба ,мир,сор.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
боротся, борются, перебороть мирится, мирный, мировой сорится, сорить, засорён
Гость:
борец,борцы,борющийся. мировая,миролюбивый,мирок. Сор,засорять,засорение.
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