с какой силой взаимодействуют 2заряда по 10нКл, находящихся на расстояние 3 см друг от друга.
Физика
с какой силой взаимодействуют 2заряда по 10нКл, находящихся на расстояние 3 см друг от друга.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F = k*q1*q2/R^2 q1 = q2 = 10*10^(-9) Кл R = 3 см = 0,03 м k = 8,98755*10^9 Н*м^2/Кл^2 или k = 1/(4*Пи*e0), где Пи = 3,14159 е0 = 8,85419*10^(-12) Кл^2/(Н*м^2) F = 8,98755*10^9*10*10^(-9)*10*10^(-9)/0,03 = 300*10^(-7) = 30*10^(-6) Кл = 30 мкКл
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