ВЛЕВЫЫ СТОЛБИК ВЫПИШИТЕ СЛОВА С ОРФОГРАМОЙ МЯГКИЙ ЗНАК В СЕРЕДИНЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ , В ПРАВЫ - С ОРФОГРАММОЙ МЯГКИЙ ЗНАК ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ МЯГКОСТИ СОГЛАСНЫХ. ВОЗ(?), ПОМОЩ(?)НИК , ЧЕТЫР(?)МЯ, ПИС(?)МО,СЕД(?)МОЙ,ДЕВЯТ(?)СОТ, ПОЛ(?)ЗА...

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ВЛЕВЫЫ СТОЛБИК ВЫПИШИТЕ СЛОВА С ОРФОГРАМОЙ МЯГКИЙ ЗНАК В СЕРЕДИНЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ , В ПРАВЫ - С ОРФОГРАММОЙ МЯГКИЙ ЗНАК ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ МЯГКОСТИ СОГЛАСНЫХ. ВОЗ(?), ПОМОЩ(?)НИК , ЧЕТЫР(?)МЯ, ПИС(?)МО,СЕД(?)МОЙ,ДЕВЯТ(?)СОТ, ПОЛ(?)ЗА, СЕМ(?)ДЕСЯТ, НЯН(?)ЧИТЬСЯ ,КОЧ(?)КА, ВОСЕМ(?)СОТ, МЕН(?)ШЕ, КАМЕН(?)ЩИК , ШЕСТ(?)СОТ,СЕЛ(?)ДЬ,ВСКОЛ(?)ЗЬ,ПОЧ(?)КА,ПЯТ(?)ДЕСЯТ, ВОС(?)МОЙ.

Автор: Гость