Помогите решить задачу. Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 410 км, выехал автомобиль. Через полчаса навстречу ему из пункта В выехал мотоциклист со скоростью на 10 км/ч больше. Найдите скорости автомобиля и мотоци...

Алгебра

Помогите решить задачу. Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 410 км, выехал автомобиль. Через полчаса навстречу ему из пункта В выехал мотоциклист со скоростью на 10 км/ч больше. Найдите скорости автомобиля и мотоциклиста, если известно, что они встретились на расстоянии 210км от пункта А.

Автор: Гость