Помогите решить задачу. Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 410 км, выехал автомобиль. Через полчаса навстречу ему из пункта В выехал мотоциклист со скоростью на 10 км/ч больше. Найдите скорости автомобиля и мотоци...
Алгебра
Помогите решить задачу. Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 410 км, выехал автомобиль. Через полчаса навстречу ему из пункта В выехал мотоциклист со скоростью на 10 км/ч больше. Найдите скорости автомобиля и мотоциклиста, если известно, что они встретились на расстоянии 210км от пункта А.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
210/x=200/(x+10) + 0.5 420x+4200+400x+(x)в квадрате +10x -(x) в квадрате +10x+4200=0 D=25+4200=4225 x=-5+-65/-1 x1=70 x2=-60 - не может Ответ 70 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ВЛЕВЫЫ СТОЛБИК ВЫПИШИТЕ СЛОВА С ОРФОГРАМОЙ МЯГКИЙ ЗНАК В СЕРЕДИНЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ , В ПРАВЫ - С ОРФОГРАММОЙ МЯГКИЙ ЗНАК ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ МЯГКОСТИ СОГЛА...
Русский язык