От городской площади одновременно отправились в одном направлении два мотоциклиста, один со скоростью 60 км/ч другой 50км/ч РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Математика
От городской площади одновременно отправились в одном направлении два мотоциклиста, один со скоростью 60 км/ч другой 50км/ч РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60 +50 = 110 км/ч общая скорость
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