От городской площади одновременно отправились в одном направлении два мотоциклиста, один со скоростью 60 км/ч другой 50км/ч РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Математика

От городской площади одновременно отправились в одном направлении два мотоциклиста, один со скоростью 60 км/ч другой 50км/ч РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость