От городской площади одновременно отправились в одном направлении два мотоциклиста, один со скоростью 60 км/ч другой 50км/ч РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Математика
От городской площади одновременно отправились в одном направлении два мотоциклиста, один со скоростью 60 км/ч другой 50км/ч РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60 +50 = 110 км/ч общая скорость
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Алгебра
Помогите решить задачу. Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 410 км, выехал автомобиль. Через полчаса навстречу ему из пункта В выехал ...