Составить словосочетания с прилагательными, оканчивающимися на -ому,-ему,-ого,-его,ым,-им,-ую,-юю,-ой,-ей,-ые,-ие.Может ли прилагательное иметь окончания на -ово,-ии,-ом,(-ем). РЕБЯТА ПОМОГИТЕ МНЕ ПЛИИИЗЗЗЗЗ!!!

Гость: Гость:

Смелый- смелОМУ, добрый-добрОМУ, хитрый-хитрОМУ ( прил. М.р. в Д.п.) Вешний-вешнЕМУ, лишний-лишнЕМУ ,горячий-горячЕМУ ( прил. М.р. в Д.п.) БелОГО, смелОГО, глупОГО (прил. М.р. в Р.п.) СинЕГО, весеннЕГО, осеннЕГО (прил. М.р. в Р.п.) СмелЫМ, голубЫМ, храбрЫМ ( прил. М.р. в Тв.п.) СинИМ, вешнИМ, осеннИМ ( прил. М.р. в Тв.п.) ОтважнУЮ, добрУЮ, храбрУЮ ( прил. Ж.р. в В.п.) СинЮЮ, летнЮЮ, крайнЮЮ ( прил. Ж.р. в В.п.) СмелОЙ, голубОЙ, храбрОЙ ( прил. Ж.р. в Тв.п.) НижнЕЙ, вешнЕЙ , зимнЕЙ ( прил. Ж.р. в Тв.п.) Оконч.-ЫЕ, ИЕ в прил.мн.ч. смелЫЕ, бодрЫЕ, славнЫЕ, тихИЕ, рыжИЕ Прилаг. М.р. в Пр.п. имеют оконч.ОМ, ЕМ (на золотОМ, в осеннЕМ, на свежЕМ) Окончаний прил. на -ово,-ии нет.