Составить словосочетания с прилагательными, оканчивающимися на -ому,-ему,-ого,-его,ым,-им,-ую,-юю,-ой,-ей,-ые,-ие.Может ли прилагательное иметь окончания на -ово,-ии,-ом,(-ем). РЕБЯТА ПОМОГИТЕ МНЕ ПЛИИИЗЗЗЗЗ!!!

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Составить словосочетания с прилагательными, оканчивающимися на -ому,-ему,-ого,-его,ым,-им,-ую,-юю,-ой,-ей,-ые,-ие.Может ли прилагательное иметь окончания на -ово,-ии,-ом,(-ем). РЕБЯТА ПОМОГИТЕ МНЕ ПЛИИИЗЗЗЗЗ!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смелый- смелОМУ, добрый-добрОМУ, хитрый-хитрОМУ  ( прил. М.р. в  Д.п.)  Вешний-вешнЕМУ, лишний-лишнЕМУ ,горячий-горячЕМУ  ( прил. М.р. в Д.п.) БелОГО, смелОГО, глупОГО (прил. М.р. в Р.п.) СинЕГО, весеннЕГО, осеннЕГО (прил. М.р. в Р.п.) СмелЫМ, голубЫМ, храбрЫМ (  прил. М.р. в Тв.п.) СинИМ, вешнИМ, осеннИМ  (  прил. М.р. в Тв.п.) ОтважнУЮ, добрУЮ, храбрУЮ  ( прил. Ж.р. в В.п.)  СинЮЮ, летнЮЮ, крайнЮЮ   ( прил. Ж.р. в В.п.)   СмелОЙ, голубОЙ, храбрОЙ    ( прил. Ж.р. в Тв.п.)    НижнЕЙ, вешнЕЙ , зимнЕЙ ( прил. Ж.р. в Тв.п.)  Оконч.-ЫЕ, ИЕ в прил.мн.ч.  смелЫЕ, бодрЫЕ, славнЫЕ, тихИЕ, рыжИЕ    Прилаг.  М.р. в Пр.п. имеют оконч.ОМ, ЕМ (на золотОМ, в осеннЕМ, на свежЕМ)  Окончаний прил.  на -ово,-ии нет.  
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