составьте пожалуйста электронную и графическую формулу для калия и хлора
Химия
составьте пожалуйста электронную и графическую формулу для калия и хлора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Калий K [latex]1s^{2} 2s^{2} 2p^{6} 3s^{2} 3p^{6} 4s^{1} [/latex] Хлор Cl - Cl [latex]1s^{2} 2s^{2} 2p^{6} 3s^{2} 3p^{5} [/latex]
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