2СH3COOH + MG - больше (CH3-COO)2+H2 Записать : В ионном виде? В сокращенном ионном виде?
Химия
2СH3COOH + MG - больше (CH3-COO)2+H2 Записать : В ионном виде? В сокращенном ионном виде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2СH3COO- + 2H+ + Mg0 -> 2CH3COO- +Mg2+ +H2 2H+ + Mg0=Mg2+ +H2
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