2СH3COOH + MG - больше (CH3-COO)2+H2 Записать : В ионном виде? В сокращенном ионном виде?

Химия

2СH3COOH + MG - больше (CH3-COO)2+H2 Записать : В ионном виде? В сокращенном ионном виде?

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