ребятушки срочно!! почему политика Сталина носила двойственный характер?

Обществознание
ребятушки срочно!! почему политика Сталина носила двойственный характер?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что он уничтожал собственный народ,строя счастливое будущее для него же.
Гость:
В лагерях умерало милионы людей он репресировал их просто потму что боялся за свою власт он жестокий деспотичныы тиран 
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