ребятушки срочно!! почему политика Сталина носила двойственный характер?
Обществознание
ребятушки срочно!! почему политика Сталина носила двойственный характер?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что он уничтожал собственный народ,строя счастливое будущее для него же.
Гость:
В лагерях умерало милионы людей он репресировал их просто потму что боялся за свою власт он жестокий деспотичныы тиран
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
1)Помогите составить алгоритм ,по которому на компе будет происходить следующее : в переменную S вводится возраст Саши, в переменную М вводится воз...
Русский язык
Составить словосочетания с прилагательными, оканчивающимися на -ому,-ему,-ого,-его,ым,-им,-ую,-юю,-ой,-ей,-ые,-ие.Может ли прилагательное иметь око...