решите предыдущую задачу учитывая возможности одинаково возраста саши и маши. в таком случае может быть получен ответ саша и маша ровесники

Экономика
решите предыдущую задачу учитывая возможности одинаково возраста саши и маши. в таком случае может быть получен ответ саша и маша ровесники
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a-возраст CАши b– возраст Маши Program r; Var a,b: integer; Begin Readln(a,b); If a=b then writeln («ровесники»)else writeln( «неровесники») End.
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