решите предыдущую задачу учитывая возможности одинаково возраста саши и маши. в таком случае может быть получен ответ саша и маша ровесники

Экономика

решите предыдущую задачу учитывая возможности одинаково возраста саши и маши. в таком случае может быть получен ответ саша и маша ровесники

Автор: Гость