Реши задачу В саду росли 138 роз, 90 гвоздик, а лилий в 3 раза больше, чем гладиолусов. Когда половину цветов увезли, в саду их осталось 270 цветов. Сколько лилий было в саду ?

Математика

Реши задачу В саду росли 138 роз, 90 гвоздик, а лилий в 3 раза больше, чем гладиолусов. Когда половину цветов увезли, в саду их осталось 270 цветов. Сколько лилий было в саду ?

Автор: Гость