Реши задачу В саду росли 138 роз, 90 гвоздик, а лилий в 3 раза больше, чем гладиолусов. Когда половину цветов увезли, в саду их осталось 270 цветов. Сколько лилий было в саду ?
Математика
Реши задачу В саду росли 138 роз, 90 гвоздик, а лилий в 3 раза больше, чем гладиолусов. Когда половину цветов увезли, в саду их осталось 270 цветов. Сколько лилий было в саду ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
270x2=540 - всего цветов 540-138-90=312 - лилий и гладиолусов х - гладиолусы, 3х - лилии 3х+х=312 4х=312 х=312/4 х=78 - гладиолусов 78х3=234 - лилий Ответ: 234 лилий
Гость:
Пусть кол-во гладиолусов в саду - х тогда лилий 3х по условию (3х+х+138+90):2 = 270 (4х+228):2=270 4х+228=540 4х= 540 - 228 4х = 312 х = 78 гладиолусов тогда 3х=3*78=234 лилий Ответ: 234 лилий
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
электрические заряды двух туч соответственно равны 20 и -30 Кл среднее расстояние между тучами 30 км с какой силой взаимодействуют тучи?
Қазақ тiлi
Алгебра
Турист выехал на мопеде из пункта M в пункт N со скоростьб 50 км.Через 24 минуты после отправления из M его скорость снизилась на 10 км.ч ,так как ...
Русский язык