электрические заряды двух туч соответственно равны 20 и -30 Кл среднее расстояние между тучами 30 км с какой силой взаимодействуют тучи?

Физика

электрические заряды двух туч соответственно равны 20 и -30 Кл среднее расстояние между тучами 30 км с какой силой взаимодействуют тучи?

Автор: Гость