электрические заряды двух туч соответственно равны 20 и -30 Кл среднее расстояние между тучами 30 км с какой силой взаимодействуют тучи?
Физика
электрические заряды двух туч соответственно равны 20 и -30 Кл среднее расстояние между тучами 30 км с какой силой взаимодействуют тучи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F = k*q1*q2/r^2, при r = 3*10^4 м F = 9*10^9*20*30/9*10^8 = 6000 H = 6 кН
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Алгебра
Турист выехал на мопеде из пункта M в пункт N со скоростьб 50 км.Через 24 минуты после отправления из M его скорость снизилась на 10 км.ч ,так как ...
Русский язык