электрические заряды двух туч соответственно равны 20 и -30 Кл среднее расстояние между тучами 30 км с какой силой взаимодействуют тучи?

Физика
электрические заряды двух туч соответственно равны 20 и -30 Кл среднее расстояние между тучами 30 км с какой силой взаимодействуют тучи?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F = k*q1*q2/r^2, при r = 3*10^4 м  F = 9*10^9*20*30/9*10^8 = 6000 H = 6 кН
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