текст казки про два пiвника

Гость: Гость:

ли собі котик та півник. Котик було на скрипочці грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хату глядить. То котик було, йдучи, наказує: — Ти ж тут нікого не пускай, та й не виходь, хоч би хто й кликав. — Добре, добре! — каже півник. Замкне хату та й сидить, аж поки котик повер­неться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманути. Підійде під віконце, як котика нема дома, та й підмовляє: — Півнику, півнику, вигляни у віконце! У мене золота пшениця, холодна водиця. — То-ток, то-ток, не велів коток! Бачить лисиця, що так не бере, прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик, а півник по­дивився у віконце, побачив розсипану пшеничку та й міркує: — Швиденько поклюю, ніхто мене не поба­чить, то й котикові не скаже. Тільки півник за поріг вийшов, а лиска — за нього та й помчала. А півник кричить: Котику-братику, Несе мене лиска За високі гори, за темні ліси. Порятуй мене! Котик поки почув, то вже й спізнився лиску до­ганяти. Вернувся додому та плаче, а потім узяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисиччиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влови, а дітям нака­зала нікого не пускати, півника глядіти та окріп грі­ти, щоб ото вже, як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати й приспівувати: Ой у лиски, в лиски новий двір Та чотири дочки на вибір, П'ятий синок ще й Пилипок. Вийди, лисе, подивися: Чи хороше граю! От найстарша лисичівна не втерпіла та й каже до менших: — Ви тут посидьте, а я піду подивлюсь, що воно там так гарно грає? Тільки вона вийшла, а котик її схопив та в пи­сану торбу. А сам знову грає: Ой у лиски, в лиски новий двір Та чотири дочки на вибір, П'ятий синок ще й Пилипок. Вийди, лисе, подивися: Чи хороше граю! Не втерпіла й друга лисичівна та й собі ви­йшла, а він і ту схопив та в писану торбу. Так усіх лисенят виманив. А потім почепив торбу на сухій вербі, сам — у хату, знайшов півника, розв'язав, взяли вони вдвох усю лисиччину страву поїли, горщика з окропом вивернули, а самі втекли додому. Та вже потім півник довіку слухав котика. там вибери что понравитса